Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 25 февраля 2019 13:10
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Курт Волкер будет в Одессе уже завтра
Курт Волкер будет в Одессе уже завтра
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
3180
Версия для печати

В Тернополе патрульные остановили пьяного водителя маршрутки

В Тернополе патрульные остановили пьяного водителя маршрутки

КИЕВ. 25 февраля. УНН. В Тернополе водитель маршрутки ездил в нетрезвом состоянии, уровень алкоголя в его крови в 12 раз превышал допустимую норму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Тернопольской области в Facebook.

"В субботу 23 февраля, около 21:45 часов, по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что по улице Князя Острожского, в сторону центра, движется маршрутный автобус № 20, водитель которого, нарушает Правила дорожного движения. Вскоре, патрульные остановили вышеуказанное транспортное средство. Во время общения с 43-летним водителем полицейские обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Прибор "Драгер" зафиксировал результат в 2,33 промилле алкоголя в крови, что в 12 раз превышает допустимую норму", - говорится в сообщении.

Однако водитель был не согласен с результатом прибора, поэтому выразил желание поехать в медицинское учреждение. Однако в итоге отказался в больнице проходить осмотр.

"На водителя инспекторы составили протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП (Управление в состоянии алкогольного опьянения). Материалы дела переданы в суд, который и определит меру наказания", - отмечается в сообщении.

Напомним, во Львовской области пьяный водитель едва не протаранил жилой дом.

Источник: УНН
Теги: полиция, Тернополь и Тернопольская область, алкоголь, водитель
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.