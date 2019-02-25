Аллергологи обнародовали прогноз на неделю для украинцев

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Весне в Украине пока трудно. Даже в южных областях, где столбик термометра на этой неделе будет подниматься не выше 5-6 (Одесса, Херсон, Николаев). Холодно будет и в Крыму, где следующие семь дней ожидаются минусовые или температуры, которые будут чуть превышать ноль градусов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Европейской аероалергенной сети.

На большинстве территории страны потеплеет с 28 февраля. Но и в этот день на Севере и на Востоке (Сумы, Харьков, Донецк, Киев) прогнозируют снег. В Хмельницком, Кропивницкому, Полтаве, Днепре, Черкассах, Луганске, Запорожье, Мариуполе и Кривом Роге будет холодно до первых дней марта.

А поэтому цветение деревьев, которое уже было, начиналось в теплые, солнечные дни на прошлой неделе, будет приостановлено.

Низкие концентрации пыльцы орешника, ольхи и кипарисовых (можжевельник, туя) ожидаются в Ужгороде, Львове и Ивано-Франковске после 25 февраля.

В Житомире, Тернополе, Черновцах, Виннице, Ровно и Луцке, где потепление прогнозируется с 28-го февраля, пыльца в воздухе появится с началом марта.

Из-за холодной погоды концентрации спор грибов, даже на юге страны, будут низкими.

Однако, в Европе, где погода является теплой, концентрации пыльцы всех названных растений выше.



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