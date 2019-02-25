Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 25 февраля 2019 13:09
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Курт Волкер будет в Одессе уже завтра
Курт Волкер будет в Одессе уже завтра
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Вернуться к списку RSS Архив
2475
Версия для печати

У Смелы снова проблемы с газом

У Смелы снова проблемы с газом

КИЕВ. 25 февраля. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" обеспокоена ситуацией, возникшей в Смеле Черкасской области, где производитель тепла два месяца срывает график погашения задолженности перед НАК, и предостерегает от ситуации, при которой дома жителей города могут остаться без тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

"Смелакоммунтеплоэнерго" не придерживается графика текущих расчетов и уже два месяца не выполняет график погашения реструктуризированной задолженности. Такое поведение коммунального предприятия может оставить дома жителей города без тепла", - сообщили в НАК в понедельник.

В "Нафтогазе" заявили, что потеряли основания обеспечивать "Смелакоммунтеплоэнерго" льготным газом. "Из-за срыва графика ежемесячных платежей по договору реструктуризации задолженности НАК "Нафтогаз Украины" не имеет правовых оснований для подтверждения номинаций КП "Смелакоммунтеплоэнерго" на март 2019 года", - сообщили в компании.

Задолженность теплоснабжающих предприятий города Смела уже не первый год мешает устойчивому прохождению отопительного сезона, напомнили в компании.

В декабре 2018 года, как отмечается, "Нафтогаз" заключил соглашение и подтвердил номинации на газ на льготных условиях для "Смелакоммунтеплоэнерго", которое обеспечивает теплом и горячей водой жителей города. "Однако с начала 2019 года "Смелакоммунтеплоэнерго" прекратило уплату ежемесячных платежей по договорам реструктуризации (обязательства выполнены лишь за декабрь 2018 7года). По состоянию на 20 февраля 2019 года задолженность по выполнению договоров реструктуризации составляет 1,03 млн грн", - добавили в компании.

"Нафтогаз" призвал местные власти вмешаться в ситуацию и решить вопрос с погашением задолженности.

Напомним, в первой половине ноября 2018 года в Смеле из-за отсутствия отопления из-за, в частности, проблем с газоснабжением, был приостановлен образовательный процесс и введена чрезвычайная ситуация. В конце декабря Смела начала получать газ от "Нафтогаза".

Источник: УНН
Теги: отопление, Нафтогаз, Черкассы и Черкасская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.