У Смелы снова проблемы с газом

КИЕВ. 25 февраля. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" обеспокоена ситуацией, возникшей в Смеле Черкасской области, где производитель тепла два месяца срывает график погашения задолженности перед НАК, и предостерегает от ситуации, при которой дома жителей города могут остаться без тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

"Смелакоммунтеплоэнерго" не придерживается графика текущих расчетов и уже два месяца не выполняет график погашения реструктуризированной задолженности. Такое поведение коммунального предприятия может оставить дома жителей города без тепла", - сообщили в НАК в понедельник.

В "Нафтогазе" заявили, что потеряли основания обеспечивать "Смелакоммунтеплоэнерго" льготным газом. "Из-за срыва графика ежемесячных платежей по договору реструктуризации задолженности НАК "Нафтогаз Украины" не имеет правовых оснований для подтверждения номинаций КП "Смелакоммунтеплоэнерго" на март 2019 года", - сообщили в компании.

Задолженность теплоснабжающих предприятий города Смела уже не первый год мешает устойчивому прохождению отопительного сезона, напомнили в компании.

В декабре 2018 года, как отмечается, "Нафтогаз" заключил соглашение и подтвердил номинации на газ на льготных условиях для "Смелакоммунтеплоэнерго", которое обеспечивает теплом и горячей водой жителей города. "Однако с начала 2019 года "Смелакоммунтеплоэнерго" прекратило уплату ежемесячных платежей по договорам реструктуризации (обязательства выполнены лишь за декабрь 2018 7года). По состоянию на 20 февраля 2019 года задолженность по выполнению договоров реструктуризации составляет 1,03 млн грн", - добавили в компании.

"Нафтогаз" призвал местные власти вмешаться в ситуацию и решить вопрос с погашением задолженности.

Напомним, в первой половине ноября 2018 года в Смеле из-за отсутствия отопления из-за, в частности, проблем с газоснабжением, был приостановлен образовательный процесс и введена чрезвычайная ситуация. В конце декабря Смела начала получать газ от "Нафтогаза".