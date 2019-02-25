В курортной Затоке горели базы отдыха

КИЕВ. 25 февраля. УНН. В пгт Затока Одесской области, который является популярным черноморским курортом, произошел пожар на базах отдыха. Огнем уничтожено 20 зданий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областного управления ГСЧС.

"25 февраля в 04:20 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на территории базы отдыха в пгт Затока Белгород-Днестровского района. По прибытию на место вызова спасатели установили, что открытым пламенем горят здания на базах отдыха "Черемшина" и "Надзбруччя", - говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что тушение пожара осложнялось плотной застройкой территории деревянными зданиями, а также отсутствием оборудованного места для сбора воды из моря.

"Пожарные локализовали пожар в 06:45 и ликвидировали в 08:25 на площади 800 м.кв. результате пожара огнем уничтожено 20 зданий: 16 - одноэтажных, 3 - двухэтажных и 1 трехэтажное. Спасены 57 рядом расположенных зданий", - отметили в ГСЧС.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Причина возгорания устанавливается.

Напомним, в хозяйственной постройке в Кировоградской области произошел пожар, в котором погибли 18 свиней.