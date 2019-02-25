В Тернопольской области руководство сельсовета обогатилось на реконструкции памятника Шевченко

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Подволочиский сельсовет, который в октябре 2018 подписала договор на реконструкции памятника Шевченко. С тех пор, кроме опалубки, ничего сделано не было, а согласно активов выполненных работ, было освоено 139 тысяч гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Тернопольской области.

"К Подволочискому отделению полиции поступили материалы из отдела Кременецкой местной прокуратуры об уголовном правонарушении, начатое по части 1 статьи 191 УК. Внимание правоохранителей привлекла реконструкция памятника Шевченко, что на территории поселкового совета", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в октябре 2018 Подволочиский поселковый совет подписал договор подряда с частным предприятием на осуществление ремонта памятника Шевченко. За этот период, согласно актов выполненных работ, было освоено 139 тысяч гривен. Однако визуально, кроме бетонирования опалубки, ничего сделано не было.

Досудебное расследование по факту присвоения имущества проводят следственные полиции.

Напомним, Соломенским районным судом города Киева 18 февраля был продлено добавления к судебному делу доказательств в уголовном производстве по обвинению председателя Государственной аудиторской службы Украины Лидии Гавриловой в незаконном обогащении на сумму 9,94 млн гривен и недостоверным декларированием.



