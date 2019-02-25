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Появилось фото с ракетного эсминца США в порту Одессы

Появилось фото с ракетного эсминца США в порту Одессы

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Моряки с ракетного эсминца военно-морского флота США USS Donald Cook (DDG 75) по прибытии в порт Одессы сделали и опубликовали в соцсети фотографию с палубы корабля. На ней, кроме части самого эсминца, можно заметить конструкции Одесского морского порта, а также Одесский маяк, передает УНН со ссылкой на сообщение в Twitter-аккаунте сил ВМС США в Европе.

"Корабль Соединенных Штатов Donald Cook прибывает в Одессу (Украина), для дальнейшего укрепления наших отношений и поддержки наших военных партнеров в Украине", - говорится в сообщении под фото.

Прибытие американского военного корабля приветствовали так же и в посольстве США в Украине.

"Мы искренне приветствуем корабль ВМС США Donald Cook в Одессе. Этот визит корабля символизирует силу партнерства между Украиной и США", - цитируют в дипведомстве посла США Мари Йованович.

Напомним, 25 февраля ракетный эсминец военно-морского флота США USS Donald Cook (DDG 75) прибыл в Одессу. Он пришвартовался у 16-го причала Одесского морского порта. По предварительной информации, он пробудет в Одессе три дня.

Источник: УНН
Теги: США, НАТО, Одесса и Одесская область, порт, Украина, эсминец
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