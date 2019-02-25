КИЕВ. 25 февраля. УНН. В Мариуполе из гаража изъят арсенал с оружием, в том числе похищенным. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции области.

Автомат, гранаты РГД и более 240 патронов различного калибра - все это было в нелегальной собственности у 25-летнего мужчины, которого сейчас задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Оперативники Центрального отдела полиции получили информацию, что один из жителей района хранит в съемном гараже оружие.

Во время обыска сыщики и следователи с участием сотрудников взрывотехнической службы ГУНП в Донецкой области обнаружили в гаражном помещении оружейную тайник, а именно: автомат Калашникова, 2 гранаты РГД-5, 164 патрона калибра 7,62х25, 58 патронов калибра 5,45х39мм и 22 патрона калибра 9х18 мм.

Кроме того, было установлено, что автомат по базам МВД является похищенным с одного из отделений полиции в Луганске во времена массовых беспорядков 2014 года.

Владельцем арсенала оказался 25-летний ранее судимый мариуполец, который от любых объяснений отказался, а потому происхождения предметов войну будут выяснять правоохранители.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Напомним, что добровольное разоружение дает возможность освобождения от уголовной ответственности.



Как сообщал УНН, в Житомирской области рецидивист держал у себя дома мини-арсенал и наркотики.