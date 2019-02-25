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Осуждено водителя, который на угнанном автомобиле сбил насмерть работника автомойки

Осуждено водителя, который на угнанном автомобиле сбил насмерть работника автомойки

КИЕВ. 25 февраля. УНН. По принципиальной позиции столичной прокуратуры Соломенского районного суда г. Киева к 7 годам лишения свободы осуждено мужчину, который на угнанном автомобиле совершил ДТП со смертельным исходом и покинул место происшествия, оставив потерпевшего в опасности. Об этом сообщили УНН в пресс-службе столичной прокуратуры.

ДТП произошло 20 июля 2017 на ул. на улице Борщаговской в Киеве.

Установлено, что накануне аварии злоумышленник похитил у своего знакомого автомобиль BMW. Находясь за рулем в нетрезвом состоянии, обвиняемый не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и на большой скорости врезался в автомойку. В результате ДТП погиб 36-летний сотрудник автомойки, который вышел первый день на стажировку.

Водитель пытался скрыться с места происшествия, однако вскоре был задержан свидетелями.

Суд согласился с позицией прокуратуры и признал доказанной вину обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего), ч. 1 ст. 135 (оставление в опасности), ч. 2 с. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения обвиняемому в виде содержания под стражей суд оставил без изменений.

Как сообщал УНН, в Киеве к 8 годам лишения свободы приговорена женщина, которая из-за ревности убила знакомую .

Источник: УНН
Теги: ДТП, суд, Киев, прокуратура, смерть, приговор
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