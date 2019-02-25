Куба ожидает результатов референдума по новой конституции

КИЕВ. 25 февраля. УНН. На Кубе состоялся референдум по новой конституции, явка на котором составила более 80%. США не признали прогресса Кубы, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Дебаты по конституции много месяцев доминировали в местной политике, однако США отреагировали на них, как на "очередной трюк кубинского режима, чтобы скрыть свои репрессии и тиранию", - такую характеристику референдуму дал советник Белого Дома Джон Болтон.

Новая конституция сохраняет однопартийную социалистическую систему, однако вносит ряд новшеств, делая изменения в общественном устройстве похожими на позднесоветские.

Так, новый проект конституции предусматривает признание частной собственности и иностранных инвестиций, введение высших государственных должностей по примеру современных западных государств, введение двукратного 5-летнего срока президентства, запрет дискриминации по признаку расы, гендера или сексуальной ориентации и тому подобное.

По последнему пункту выражали обеспокоенность религиозные круги Кубы - они видят в нем возможность легализации однополых браков.

Как сообщал УНН, 24 февраля на Кубе состоялся референдум по принятию новой конституции.

Напомним, парламент Кубы утвердил проект новой конституции страны.