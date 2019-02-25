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Куба ожидает результатов референдума по новой конституции

Куба ожидает результатов референдума по новой конституции

КИЕВ. 25 февраля. УНН. На Кубе состоялся референдум по новой конституции, явка на котором составила более 80%. США не признали прогресса Кубы, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Дебаты по конституции много месяцев доминировали в местной политике, однако США отреагировали на них, как на "очередной трюк кубинского режима, чтобы скрыть свои репрессии и тиранию", - такую характеристику референдуму дал советник Белого Дома Джон Болтон.

Новая конституция сохраняет однопартийную социалистическую систему, однако вносит ряд новшеств, делая изменения в общественном устройстве похожими на позднесоветские.

Так, новый проект конституции предусматривает признание частной собственности и иностранных инвестиций, введение высших государственных должностей по примеру современных западных государств, введение двукратного 5-летнего срока президентства, запрет дискриминации по признаку расы, гендера или сексуальной ориентации и тому подобное.

По последнему пункту выражали обеспокоенность религиозные круги Кубы - они видят в нем возможность легализации однополых браков.

Как сообщал УНН, 24 февраля на Кубе состоялся референдум по принятию новой конституции.

Напомним, парламент Кубы утвердил проект новой конституции страны.

Источник: УНН
Теги: референдумы, Куба
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