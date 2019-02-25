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В январе объемы строительства выросли на 6,2%

В январе объемы строительства выросли на 6,2%

КИЕВ. 25 февраля. УНН. По итогам января 2019 года строительные предприятия уже выполнили работ на 6,5 млрд грн. Индекс строительной продукции по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составил 106,2%. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, сообщает УНН.

"В 2019-м строительная отрасль продолжает динамично развиваться. Обычно январь характеризуется скорее спадом, чем подъемом в объемах выполненных работ. Но за первый месяц этого года строительных работ уже выполнено на 6,5 млрд грн, что на 6,2% больше, чем в январе 2018-го. Хорошее начало! Надеюсь, что в течение всего года отрасль будет демонстрировать такие результаты", - сообщил Парцхаладзе.

Строительная отрасль считается драйвером экономики, однако в Украине доля строительной отрасли в структуре ВВП составляет всего 2%. И это несмотря на постепенный рост. В то же время специалисты считают, что эта отрасль имеет огромный потенциал. В частности, глава правления - президент ЧАО "ХК "Киевгорстрой" Игорь Кушнир сравнил украинский показатель с показателями других стран.

"Во всем мире строительная отрасль является локомотивом развития экономики. Средний показатель доли строительства в ВВП европейских стран составляет около 6%. В Польше целых 9%. А в Украине только 2%. Хотя потенциал огромен!" - считает Кушнир.

Отрасли нужны инвестиции, которые дадут толчок для развития. Хотя уже сейчас можно говорить об определенном росте. Так, например, объемы строительства в 2017 году увеличились на 20,9% по сравнению с 2016 годом - 101 млрд 74 млн грн. Предварительные итоги 2018 года также еще подтверждают динамику развития отрасли.

Источник: УНН
Теги: Киевгорстрой, строительство
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