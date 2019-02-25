За сутки умирает более полутора тысяч украинцев - медик

КИЕВ. 25 февраля. УНН. За сутки умирает 1600 украинцев, в том числе вследствие недоступной медицинской помощи. Об этом заявила глава комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец во время заседания согласительного совета Верховной Рады Украины, передает УНН.

"Каждый час умирает 67 наших сограждан, за сутки умирает - 1600, в том числе вследствие недоступной медицинской помощи ... Есть законы, которые срочно нуждаются вынесения на рассмотрение, которые позволят сохранить жизни наших граждан", - отметила Богомолец.



В частности, она отметила необходимость скорейшего рассмотрения Закона об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения, а также разблокирование законов об общеобязательном государственном медицинском страховании и о трансплантации, которая сейчас заблокирована в Украине.



Напомним, в Украину завезли лекарств на более 100 млн долларов.