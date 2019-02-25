Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 25 февраля 2019 15:48
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Определено судью, который будет избирать меру пресечения Замане
Определено судью, который будет избирать меру пресечения Замане
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
8700
Версия для печати

Поезд снес легковушку с пассажирами на Волыни

Поезд снес легковушку с пассажирами на Волыни

фотогалерея

КИЕВ. 25 февраля. УНН. В Волынской области на железнодорожном переезде легковушка столкнулась с грузовым поездом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации областного управления полиции.

"В субботу, 23 февраля, на железнодорожном переезде в селе Дерно Киверцовского района автомобиль "ЗАЗ 11028" столкнулся с грузовым поездом", - говорится в сообщении.

По данным полиции, за рулем автомобиля находился 65-летний житель Рожищенский района. Пересекая железнодорожный переезд на запрещающий сигнал, водитель столкнулся с грузовым поездом.

"В результате столкновения, водитель и трое пассажиров автомобиля получили телесные повреждения. Одиного из них, 39-летнего жителя Рожищенского района, госпитализировали в отделение реанимации", - уточнили в полиции.

По данному факту сведения следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 УК Украины. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Харьковской области поезд протаранил грузовик.

Источник: УНН
Теги: ДТП, поезд, Луцк и Волынь
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.