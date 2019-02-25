Поезд снес легковушку с пассажирами на Волыни

КИЕВ. 25 февраля. УНН. В Волынской области на железнодорожном переезде легковушка столкнулась с грузовым поездом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации областного управления полиции.

"В субботу, 23 февраля, на железнодорожном переезде в селе Дерно Киверцовского района автомобиль "ЗАЗ 11028" столкнулся с грузовым поездом", - говорится в сообщении.

По данным полиции, за рулем автомобиля находился 65-летний житель Рожищенский района. Пересекая железнодорожный переезд на запрещающий сигнал, водитель столкнулся с грузовым поездом.

"В результате столкновения, водитель и трое пассажиров автомобиля получили телесные повреждения. Одиного из них, 39-летнего жителя Рожищенского района, госпитализировали в отделение реанимации", - уточнили в полиции.

По данному факту сведения следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 УК Украины. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Харьковской области поезд протаранил грузовик.