Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 25 февраля 2019 15:48
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Определено судью, который будет избирать меру пресечения Замане
Определено судью, который будет избирать меру пресечения Замане
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
5280
Версия для печати

Замана ожидает безальтернативный арест - Матиос

Замана ожидает безальтернативный арест - Матиос

Экс-глава Генштаба Владимир Замана

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Санкция статьи, по которой задержали сегодня утром бывшего руководителя Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковника Владимира Замана, предусматривает безальтернативный арест. Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Сегодня начнется рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения, который с санкции статьи 111 УКУ предусматривает безальтернативный арест", - отметил Матиос.

По его словам, суд над Заманой будет открытым, поэтому в ходе его общественность и следствие сможет приблизиться к причинам аннексии Крыма, а также начала вооруженной агрессии на территории Донецкой и Луганской областей со стороны России.

"Мы надеемся, что расследуя эпизоды, в которых подозревается генерал-полковник Замана, мы сможем восстановить и максимально приблизить к тем реалиям, которые происходили, основания и причины захвата Крыма, а также оккупации частей Донецкой и Луганской областей", - добавил прокурор.

Напомним, сегодня утром военной прокуратурой совместно с СБУ задержали за госизмену бывшего руководителя Генштаба Вооруженных Сил генерал-полковника Владимира Замана. Ему вручили подозрение на 80 листах.

В Печерский райсуд столицы от следователей военной прокуратуры поступило ходатайство об избрании меры пресечения задержанному по подозрению в госизмене бывшему руководителю Генерального штаба Вооруженных Сил, генерал-полковнику Владимиру Замане.

Источник: УНН
Теги: Генштаб, госизмена, военная прокуратура
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.