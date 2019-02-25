Болельщики мадридского "Атлетико" призвали Роналду уплатить налоги
Криштиану Роналду
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал призыв болельщиков мадридского "Атлетико" уплатить налоги, передает УНН со ссылкой на Twitter-аккаунт GOL.
Так, недавно в Испании состоялся матч 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико". После матча болельщики "Атлетико" в своих кричалках упоминали имя 34-летнего португальца, призывая его заплатить налоги. Таким образом, фанаты соперника намекали на недавнее судебное слушание в отношении игрока по делу о неуплате налогов в бытность его футболистом мадридского "Реала".
"У меня пять кубков Лиги чемпионов. У "Атлетико" — ноль", — прокомментировал призывы португальский форвард.
Как писал УНН, Роналду заплатит штраф в 19 млн евро за уклонение от налогов.
Также напомним, ветеран АТО обвинил владельцев "Динамо" в неуплате около 30 млн грн военного сбора.
В общем, по мнению эксперта по вопросам социальной политики Андрея Павловского, за последние пять лет с помощью оффшоров, столичный клуб мог уклониться от уплаты в Пенсионный фонд Украины более 440 млн грн.