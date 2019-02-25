Болельщики мадридского "Атлетико" призвали Роналду уплатить налоги

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал призыв болельщиков мадридского "Атлетико" уплатить налоги, передает УНН со ссылкой на Twitter-аккаунт GOL.

Так, недавно в Испании состоялся матч 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико". После матча болельщики "Атлетико" в своих кричалках упоминали имя 34-летнего португальца, призывая его заплатить налоги. Таким образом, фанаты соперника намекали на недавнее судебное слушание в отношении игрока по делу о неуплате налогов в бытность его футболистом мадридского "Реала".

"У меня пять кубков Лиги чемпионов. У "Атлетико" — ноль", — прокомментировал призывы португальский форвард.

Как писал УНН, Роналду заплатит штраф в 19 млн евро за уклонение от налогов.

Также напомним, ветеран АТО обвинил владельцев "Динамо" в неуплате около 30 млн грн военного сбора.

В общем, по мнению эксперта по вопросам социальной политики Андрея Павловского, за последние пять лет с помощью оффшоров, столичный клуб мог уклониться от уплаты в Пенсионный фонд Украины более 440 млн грн.