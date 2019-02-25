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АРМА в прошлом году направило 81 обращение за границу в поисках активов

АРМА в прошлом году направило 81 обращение за границу в поисках активов

КИЕВ. 25 февраля. УНН. В 2018 году Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) направило 81 запрос в другие страны по выявлению и розыску активов в рамках уголовных производств. Об этом во время презентации публичного отчета об итогах деятельности ведомства в 2018 году сказал глава АРМА Антон Янчук, передает УНН.

"В 2018 году АРМА было направлено 81 обращение (в другие государства - ред.) по выявлению и розыску активов в рамках уголовных производств по запросу правоохранительных органов в Украине", - сказал он.

По информации АРМА, запросы были направлены, в частности, в Германию, Великобританию, Британские Виргинские острова, Кипр, Швейцарию, Лихтенштейн, Чехию, Венгрию, Словакию, Румынию, Польшу, Италию, Францию, Австрию, ОАЭ, Латвию, Канаду, Нидерланды, Мальту, Португалию, Республику Либерию, Черногорию, Испанию, США, Республику Панама, Хорватию, Эстонию, Грецию, Литву, Молдову, Нигерию, Сейшельские острова.

"Что более показательно, к АРМА поступило 15 запросов от иностранных аналогов АРМА в зарубежных странах по выявлению и розыску активов, в частности, это запросы от Великобритании, Латвии, Польши, Португалии, Британских Виргинских островов, Германии, Италии, Франции, Израиля, Литвы, Молдовы, Дании и Бельгии", - отметил Янчук.

По его мнению, это свидетельствует о международном признании мандата АРМА на розыск активов.

"Эта коммуникация происходит за счет доступа к ряду международных систем по розыску активов. На сегодня АРМА присоединилась ко всем существующим на планете глобальным трансграничным сетям по обмену данными о розыске активов", - добавил глава Нацагентства.

Как сообщал УНН, Национальное антикоррупционное бюро Украины нашло след украинской коррупции в 65 странах мира.

Источник: УНН
Теги: розыск, активы, АРМА
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