Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 25 февраля 2019 15:48
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Определено судью, который будет избирать меру пресечения Замане
Определено судью, который будет избирать меру пресечения Замане
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
8850
Версия для печати

Украинец пытался незаконно вывезти патроны в Египет

Украинец пытался незаконно вывезти патроны в Египет

фотогалерея

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Сегодня, через авиационный пункт пропуска "Одесса", 27-летний украинец пытался незаконно вывезти боеприпасы для травматического оружия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Одесского пограничного отряда.

"Во время оформления пассажиров в Шарм-эш-Шейхе на багаж одного из путешественников сработал четвероногий помощник пограничников. Впоследствии сотрудники Одесского отряда в сумке 27-летнего гражданина Украины обнаружили более тридцати патронов 9 мм травматического действия", - говорится в сообщении.

Сейчас лицо привлечено к ответственности за ч. 3. ст. 133 КУоАП (нарушение правил перевозки опасных веществ и предметов на транспорте ред.), находки изъяты и переданы представителям Нацполиции.

Напомним, во время проверки в пограничном пункте пропуска в Корчевой польские пограничники обнаружили контрабанду патронов. Товар, без необходимых разрешений, пытался перевезти через границу 40-летний гражданин Украины.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, Украина, пограничники
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.