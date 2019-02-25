В Раде рассказали, когда поднимут вопрос чипирования животных

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Законопроект об идентификации и регистрации животных прошел все комитеты Верховной Рады. Документ планируют выносить на рассмотрение в сессионный зал. Об этом в комментарии УНН рассказал и.о. председателя аграрного комитета ВР, один из инициаторов законопроекта Александр Бакуменко.

"Документ рассмотрели шесть комитетов ВРУ. Надеюсь, что в апреле мы представим его на сессии Рады", - сказал он.

Речь идет о проекте Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно идентификации и регистрации животных".

Проект закона имеет целью:

установить единые правила государственного надзора и контроля за идентификацией и регистрацией животных в хозяйствах операторов рынка животных;

установить ответственность за невыполнение операторами рынка животных требований действующего законодательства по идентификации и внедрению административных санкций к гражданам и должностным лицам при выявлении нарушений;

обеспечить более эффективный и действенный способ выявления, локализации, контроля и по возможности ликвидации занесенных на территорию Украины болезней животных;

создание государственной базы этих домашних животных - кошек, собак и диких животных, находящихся в неволе или в полувольных условиях для прослеживаемости их перемещения;

упрощение механизма возмещения средств из Государственного бюджета Украины за проведенную идентификацию животных для владельцев животных - физических лиц;

определение составляющих системы идентификации и регистрации животных.

Законодатели предлагают с 1 января 2021 года обязать владельцев домашних и диких животных оформлять ветеринарные паспорта. На сегодня, согласно действующему законодательству, обязательной регистрации подлежат КРС, свиньи, овцы, козы и лошади.

После принятия закона авторы документа планируют создать Единый государственный реестр животных. Каждому идентифицированному животному присвоят уникальный номер, под которым он будет числиться в базе.

Также принятие проекта будет способствовать повышению эффективности предупреждения различного рода махинаций при осуществлении торговых операций с животными, внедрению систем страхования животных при условии подтверждения права собственности на животных и тому подобное.

Новые правила разработаны для того, чтобы привести украинское законодательство в сфере обращения с животными в соответствие с Европейской конвенцией о защите домашних животных, которую Украина ратифицировала в 2013 году. Услуги по регистрации будут платными, в документе стоимость этих услуг не уточняется.

За непредоставление данных о домашних животных или отсутствие их регистрации владельцев предлагают привлекать к административной ответственности. Авторы документа предлагают увеличить штрафы с 51-435 гривен (в зависимости от степени правонарушения) до 85-850 гривен.