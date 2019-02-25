В результате аварии на шахте в Китае погибли 22 человека

КИЕВ. 25 февраля. УНН. В результате аварии на шахте в автономном регионе Внутренняя Монголия в Китае погибли 22 шахтера, еще 29 получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на China Global Television Network.

Инцидент произошел из-за неисправности тормозов в автобусе, который перевозил горняков в шахте. 15 человек погибли на месте, один погиб по пути в больницу и шесть - на больничних койках.

Из 29 раненых 23 находятся в критическом состоянии. Полиция задержала 10 человек, ответственных за аварию.

Ранее УНН сообщал, что в Китае туристы выбрались на канатный мост и раскачали его, в результате чего он оборвался. К счастью туристов, они были пристегнуты к ремням безопасности и не упали.

Напомним, в результате обрушения жилого дома в городе Фучжоу на востоке Китая утром 16 февраля пострадали 17 человек.