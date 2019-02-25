В Киеве начался суд над Заманой - судья уже объявил перерыв

КИЕВ. 25 февраля. УНН. В Печерском районном суде Киева начался суд над подозреваемым в государственной измене генерал-полковником Владимиром Заманой. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Заседание суда открыл судья Вячеслав Пидпалый.

Сторона защиты попросила предоставить ей время для ознакомления с материалами дела. Судья на эту просьбу объявил перерыв в заседании до 19 часов.

Напомним, сегодня утром военной прокуратурой совместно с СБУ задержали за госизмену бывшего руководителя Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковника Владимира Замана.



Ему вручили подозрение на 80 листах.

В Печерский райсуд столицы от следователей военной прокуратуры поступило ходатайство об избрании меры пресечения задержанному по подозрению в госизмене руководителю Генерального штаба Вооруженных Сил, генерал-полковнику Владимиру Замане.



