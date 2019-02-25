Украина взлетела в прогнозах букмекеров на Евровидение-2019

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Украина резко взлетела в прогнозах букмекеров на международный песенный конкурс "Евровидение-2019" после победы на нацотборе певицы MARUV, что вызвало споры. Об этом УНН сообщает со ссылкой на приведенные букмекерские данные на сайте Еurovisionworld.

Сейчас Украина находится на 4-й строчке в списке вероятных победителей конкурса, который в этом году пройдет в Израиле. Ее шансы на победу оцениваются в 5%.

Лидерство в рейтинге потенциальных победителей удерживает представитель России Сергей Лазарев с 15% на победу. Швеция на сегодня - вторая с 9%, третья - Италия с 6%.

Резкий подъем в рейтинге Украина показала после того, как вечером 23 февраля определилась победительница национального отбора от Украины, кем стала певица MARUV.

Так, 22 февраля, шансы Украины на победу оценивали, присвоив только 14-е место. Однако, уже 23 февраля Украина оказалась на шестой строчке рейтинга потенциальных победителей, а 24-го - на 4-й позиции, которую удерживает и по сей день.

Добавим, в Украине разгорелся скандал вокруг украинского представителя на Евровидение-2019. В частности, относительно гастролей по России.

Напомним, накануне певице MARUV, которая 23 февраля победила в нацотборе на Евровидение-2019, дали сутки на ознакомление со всеми условиями контракта, в частности запретом гастролировать в РФ, и свое решение по ним.

MARUV заявила о давлении на себя, добавив, что готова отказаться от выступлений в России.

В правительстве отреагировали, указав, что теоретическая отмена нескольких концертов в РФ не снимает информационных рисков, которые получит Украина, если на "Евровидении" ее будут представлять артисты, которые уже провели десятки концертов в России. Поэтому, решение по этому поводу должно быть взвешенным.