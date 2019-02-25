В Херсоне председателя горсовета облили водой

КИЕВ. 25 февраля. УНН. В Херсоне во время акции один из членов группы протестующих облил мэра водой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Херсонской области.

"Сегодня в помещении Херсонского городского совета перед началом сессии состоялась акция протеста против переименования одной из улиц Херсона. Во время акции один из членов группы протестующих облил мэра водой. Полиция вывела правонарушителя из сессионного зала и доставила в Херсонский отдел полиции. В отношении 27-летнего херсонца был составлен административный протокол по ст.173 КУпАП "Мелкое хулиганство", - говорится в сообщении.

Полицией составлены административные материалы и в ближайшее время будут направлены в суд.

Правонарушителю может грозить наказание в виде штрафа в размере от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от сорока до шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток.

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