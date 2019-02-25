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Теннисист Стаховский сделал рывок в рейтинге АТР

Теннисист Стаховский сделал рывок в рейтинге АТР

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Первый номер мужского тенниса Украины Сергей Стаховский стремительно улучшил позиции в рейтинге теннисистов АТР, сообщает УНН со ссылкой на сайт АТР.

Благодаря выходу в четвертьфинал соревнований АТР в Марселе, киевлянин прибавил 15 ступеней и оказался на 126 месте - 454 зачетных пункта. Второе место среди украинцев удерживает Илья Марченко - 394-й (36 баллов).

Примечательно, что бывший лидер мужской сборной Украины Александр Долгополов после проведения операции на руке уже вернулся к тренировкам. Сейчас он 510-й.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Теннисист Стаховский впервые с 2015 года пробился в 1/4 финала турнира АТР

В первой десятке генерации изменений не произошло. По-прежнему лидируют Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Александр Зверев, Хуан Мартин Дель Потро и Кевин Андерсон.

Стоит отметить рывок серба Ласло Дьер в топ-100 - с 90-го места он переместился сразу на 37-е.

Источник: УНН
Теги: спорт, теннис
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