Теннисист Стаховский сделал рывок в рейтинге АТР

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Первый номер мужского тенниса Украины Сергей Стаховский стремительно улучшил позиции в рейтинге теннисистов АТР, сообщает УНН со ссылкой на сайт АТР.

Благодаря выходу в четвертьфинал соревнований АТР в Марселе, киевлянин прибавил 15 ступеней и оказался на 126 месте - 454 зачетных пункта. Второе место среди украинцев удерживает Илья Марченко - 394-й (36 баллов).



Примечательно, что бывший лидер мужской сборной Украины Александр Долгополов после проведения операции на руке уже вернулся к тренировкам. Сейчас он 510-й.



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В первой десятке генерации изменений не произошло. По-прежнему лидируют Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Александр Зверев, Хуан Мартин Дель Потро и Кевин Андерсон.



Стоит отметить рывок серба Ласло Дьер в топ-100 - с 90-го места он переместился сразу на 37-е.