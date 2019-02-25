По факту пожара на базах отдыха в Затоке начато уголовное производство

КИЕВ. 25 февраля. УНН. По факту пожара на базах отдыха в поселке Затока Одесской области начато уголовное производство. В Затоке утром 25 февраля горели три базы отдыха. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Управление Нацполиции в Одесской области.

"По данному факту следственным отделом Белгород-Днестровского отдела полиции возбуждено уголовное производство по признакам части 2 статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины, - рассказал заместитель начальника-начальник следственного отделения Белгород-Днестровского отдела полиции Андрей Мащенко. - Обстоятельства и причины пожара устанавливаются. Назначен ряд экспертиз, ведется следствие".

После локализации огня спасателями, на место происшествия начала работу следственно-оперативная группа.

Пожар начался с возгорания небольшой деревянной постройки на территории одной из баз отдыха. Пламя перекинулось на соседние дома, а впоследствии - охватило здания на территории двух других баз.

Сообщение о пожаре в курортном поселке поступило в дежурную часть Белгород-Днестровского отдела полиции около пяти часов утра.

По предварительным данным, на всех трех базах отдыха огнем уничтожено и повреждено около двадцати одноэтажных, три - двухэтажных и одно - трехэтажное сооружение.

Пострадавших в результате пожара нет.

Напомним, 25 февраля в 04:20 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на территории базы отдыха в пгт Затока Белгород-Днестровского района. По прибытию на место вызова спасатели установили, что открытым пламенем горят здания на базах отдыха "Черемшина" и "Надзбруччя".