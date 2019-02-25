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В Государственном космическом агентстве объяснили, почему украинцы не летают в космос

В Государственном космическом агентстве объяснили, почему украинцы не летают в космос

КИЕВ. 25 февраля. УНН. В связи с большой стоимостью пилотируемых полетов на иностранных космических кораблях, отсутствием отечественных пилотируемых космических аппаратов, подготовка космонавтов в Украине не производится. Об этом УНН сообщили в Государственном космическом агентстве Украины в ответ на информационный запрос.

"В связи с большой стоимостью пилотируемых полетов на иностранных космических кораблях, отсутствием отечественных пилотируемых космических аппаратов, подготовка космонавтов в Украине не проводится", - сообщили в агентстве.

Так отметили, что космонавтов готовят страны, которые имеют программы пилотируемых полетов. Это - РФ, США, КНР.

"Космонавты европейских стран, Японии, Израиля и других стран осуществляют полеты на кораблях РФ, США", - пояснили специалисты.

Как сообщал УНН, Украина в 2018 году не осуществила пуски космических аппаратов из-за нехватки средств.

Как сообщал УНН, Украина может до 2022 года запустить четыре космических аппарата.

Источник: УНН
Теги: космос, Украина
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