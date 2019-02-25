Замана заверил, что сокращал в ВСУ только ненужные подразделения

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Подозреваемый в государственной измене генерал-полковник Владимир Замана заявил, что за время в должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины сокращал только ненужные подразделения. Об этом он заявил в комментарии журналистам в понедельник, передает корреспондент УНН.

"Я закрывал все то, что не нужно Вооруженным силам - у нас был оркестр Вооруженных сил, оркестр Сухопутных войск, оркестр Противовоздушных сил... я понимаю, что оно красиво ходит, но это все средства", - отметил Замана.

По его словам, до прихода в 2012 году налет на одного летчика составлял 7-10 часов, тогда как Замана увеличил этот показатель до 50-60 часов, хотя средства, которые выделялись на армию в тот период, не позволяли обновлять оружие и повышать стандарты ВСУ, а зарплата военнослужащих была мизерной.

При этом он добавил, что приносил присягу еще в 1993 году, когда прибыл служить в ВСУ, хотя военная прокуратура утверждает обратное. По его мнению, сейчас украинской власти выгодно найти "козла отпущения", поскольку он активно критиковал ее за трусость в условиях аннексии Крыма, а также за измену идеалам Майдана. Также он подчеркнул, что за последние 5 лет никто не интересовался его персоной, хотя он не прятался и не собирается бежать из страны.

Напомним, сегодня утром военной прокуратурой совместно с СБУ задержан за госизмену бывший руководитель Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковник Владимир Замана. Ему вручили подозрение на 80 страницах.

По данным ГПУ, действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 111 УК Украины (в редакции от 5 апреля 2001 года).

В Печерский райсуд столицы от следователей военной прокуратуры поступило ходатайство об избрании меры пресечения Замане. В Печерском районном суде Киева 25 февраля началась суд над Заманой.