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“Печенье с предсказаниями” помогло американцу выиграть в лотерею

“Печенье с предсказаниями” помогло американцу выиграть в лотерею

КИЕВ. 25 февраля. УНН. 25-летний житель американского штата Мэриленд выиграл 100 тыс. долларов в лотерею, передает УНН со ссылкой на kiro7.com

Имя победителя - Диего Касерес. Секрет его выигрыша кроется в печенье с предсказаниями.

"В тот день мы с моим братом обедали в китайском ресторане. Нам принесли печенье с предсказаниями. Мне попалось печенье, которое гласило - это ваш счастливый день. Прочитав это, я одолжил у моего брата 10 долл. и купил лотерейный билет. День действительно оказался счастливым - я выиграл 100 тыс. долл.", - рассказал американец.

Победитель планирует поделиться выигрышем с братом.

"Мы съездим на футбольные матчи в Южную Америку и Европу", - заявил он.

Напомним, в январе 2018 года миллионером украинской лотереи “Лото-Забава” стал 40-летний водитель из Киева Руслан Ходарченко. Свою историю успеха он описывает так: “Я проснулся рано утром и сам себе говорю: не хватает денег — нужно идти покупать лотерейные билеты и выигрывать миллион”.

Источник: УНН
Теги: США, лотереи
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