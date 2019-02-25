“Печенье с предсказаниями” помогло американцу выиграть в лотерею

КИЕВ. 25 февраля. УНН. 25-летний житель американского штата Мэриленд выиграл 100 тыс. долларов в лотерею, передает УНН со ссылкой на kiro7.com.

Имя победителя - Диего Касерес. Секрет его выигрыша кроется в печенье с предсказаниями.

"В тот день мы с моим братом обедали в китайском ресторане. Нам принесли печенье с предсказаниями. Мне попалось печенье, которое гласило - это ваш счастливый день. Прочитав это, я одолжил у моего брата 10 долл. и купил лотерейный билет. День действительно оказался счастливым - я выиграл 100 тыс. долл.", - рассказал американец.

Победитель планирует поделиться выигрышем с братом.

"Мы съездим на футбольные матчи в Южную Америку и Европу", - заявил он.

Напомним, в январе 2018 года миллионером украинской лотереи “Лото-Забава” стал 40-летний водитель из Киева Руслан Ходарченко. Свою историю успеха он описывает так: “Я проснулся рано утром и сам себе говорю: не хватает денег — нужно идти покупать лотерейные билеты и выигрывать миллион”.