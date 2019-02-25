Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 25 февраля 2019 18:13
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Определено судью, который будет избирать меру пресечения Замане
Определено судью, который будет избирать меру пресечения Замане
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
55095
Версия для печати

Мужчина разбился, когда мыл окна в квартире

Мужчина разбился, когда мыл окна в квартире

КИЕВ. 25 февраля. УНН. В Харькове мужчина выпал из окна своей квартиры на 7-м этаже, когда мыл окна. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области, передает УНН.

Так, информация о трагедии, которая произошла на улице Амосова, поступила в полицию 24 февраля в 11:25.

"Предварительно, 38-летний харьковчанин по собственной неосторожности во время мытья окон выпал из окна своей квартиры, расположенной на 7-м этаже 9-ти этажного дома", - говорится в сообщении.

В результате мужчина погиб.

Сведения о событии внесли в Журнал единого учета. Полиция устанавливает обстоятельства трагедии.

Напомним, в Черновцах 18-летняя девушка выпала с третьего этажа общежития.

Источник: УНН
Теги: падение, гибель, Харьков и Харьковская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.