Мужчина разбился, когда мыл окна в квартире

КИЕВ. 25 февраля. УНН. В Харькове мужчина выпал из окна своей квартиры на 7-м этаже, когда мыл окна. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области, передает УНН.

Так, информация о трагедии, которая произошла на улице Амосова, поступила в полицию 24 февраля в 11:25.

"Предварительно, 38-летний харьковчанин по собственной неосторожности во время мытья окон выпал из окна своей квартиры, расположенной на 7-м этаже 9-ти этажного дома", - говорится в сообщении.

В результате мужчина погиб.

Сведения о событии внесли в Журнал единого учета. Полиция устанавливает обстоятельства трагедии.

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