Из-за проигрыша в карты парень "заминировал" ТРЦ в Киеве

КИЕВ. 25 февраля. УНН. В Киеве задержали правонарушителя, который проиграл в карты и заминировал торгово-развлекательный центр - именно таков был его карточный долг. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

"Событие произошла 15 февраля в Деснянском районе Киева. В полицию поступило сообщение о заминировании торгового центра на улице Гната Хоткевича. На вызов немедленно прибыли профильные службы, которые провели тщательный осмотр помещения и прилегающей территории. В общем эвакуировали 800 человек. В результате проверки опасных веществ и предметов не обнаружили", - говорится в сообщении.

Владельца мобильного телефона, с которого сообщили о минировании, задержали. Им оказался 18-летний уроженец Ивано-Франковской области, который пояснил, что после проигрыша в карты сообщил в полицию о заминировании.

Следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности - ред.) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Напомним, на выходных в городе Счастье Луганской области поступало 6 сообщений о минировании различных объектов.



