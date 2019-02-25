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Суд допросил четырех свидетелей по делу одесского "Краяна"

Суд допросил четырех свидетелей по делу одесского "Краяна"

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Малиновский районный суд Одессы допросил четырех свидетелей по делу завладения 185 млн грн из местного бюджета при покупке здания бывшего завода "Краян". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"25 февраля 2019 года с участием прокуроров САП в Малиновском районном суде Одессы продолжается судебное разбирательство по делу в отношении Одесского городского головы и других лиц, обвиняемых в завладении 185 млн гривен средств местного бюджета при покупке здания бывшего завода "Краян". Во время судебного заседания допрошены четыре свидетеля", - сообщили в САП.

Кроме того, с участием специалиста исследовано вещественное доказательство.

Следующее заседание назначено на 10:00 26 февраля 2019 года.

Напомним, 13 февраля суд по делу одесского завода "Краян" исследовал доказательства стороны обвинения. 14 февраля было запланировано начать допрос свидетелей.

О подозрении в совершении преступления упомянутым лицам сообщено 13 февраля 2018 года. При этом четырем из них (должностным лицам Одесского горсовета) - в порядке, определенном ст. 135, 278 Уголовного процессуального кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением), поскольку на тот момент их местонахождение было неизвестно.

День спустя в международном аэропорту "Борисполь" Одесский городской голова и его заместитель были задержаны.

Источник: УНН
Теги: суд, Одесса и Одесская область, хищение
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