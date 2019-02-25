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В Сумской области первая религиозная община перешла к ПЦУ

В Сумской области первая религиозная община перешла к ПЦУ

КИЕВ. 25 февраля. УНН. В СУмской области, в селе Андрияшевка Роменского благочиния, первая религиозная община УПЦ МП перешла к ПЦУ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Сумскую епархию Православной Церкви Украины.

"23 февраля 2019 община села Андрияшевка, Роменского благочиния провела собрание по переходу к ПЦУ. Проголосовали единогласно за объединение в единую Православную Церковь", - говорится в сообщении.

На собрании присутствовал председатель поселкового совета, местный фермер, который вместе с крестьянами построили в селе храм в честь святого Архистратига Божия Михаила, местные депутаты и жители поселка. От Сумской епархии ПЦУ на собрании присутствовал благочинный Раменского благочиния митрофорный протоиерей Игорь Мурий. От УПЦ МП иеромонах 1-й, настоятель храма и другие представители.

Напомним, община Низкиничивського Успенского мужского монастыря села Низкиничи на Волыни, на собрании приняла решение о переходе из Московского патриархата к Православной Церкви Украины.

Источник: УНН
Теги: Украина, церковь, ПЦУ
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