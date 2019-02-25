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СБУ блокировала масштабную контрабанду сильнодействующих лекарственных препаратов в Евросоюз

СБУ блокировала масштабную контрабанду сильнодействующих лекарственных препаратов в Евросоюз

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ блокировали масштабную контрабанду в Евросоюз сильнодействующих лекарственных средств, запрещенных к свободному обращению в Украине и за ее пределами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что организовал нелегальный бизнес действующий сотрудник ГУ ДФС во Львовской области. Для продажи препаратов вместе с сообщниками создал ряд интернет-сайтов. Заказ клиентам из Украины и стран Евросоюза злоумышленники присылали почтовыми операторами, указывая недостоверные данные относительно содержания отправления, или скрывая препараты в середине других предметов.

Сейчас во Львове проводятся обыски у фигурантов дела, решается вопрос о сообщение им о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.201, ч. 4 ст. 321 Уголовного кодекса Украины, и в согласовании ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Напомним, украинцам стоит обходить покупки лекарств в интернете "десятой дорогой". Об этом в комментарии УНН рассказал руководитель Государственного фармакологического центра МЗ Виктор Чумак.

Он уточнил, что продажа лекарств онлайн сегодня в нашей стране на законодательном уровне не урегулирована.

Источник: УНН
Теги: Украина, контрабанда, лекарства, Евросоюз
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