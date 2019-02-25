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Защитник Кравец дебютировал в испанской Примере

Защитник Кравец дебютировал в испанской Примере

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Украинский защитник Василий Кравец провел дебютную встречу в ФК "Леганес" в рамках высшего испанского чемпионата - Примеры, сообщает УНН.

В 25-м туре лиги "Леганес" дома принимал "Валенсию". В середине стартового тайма за фол Кравца арбитр назначил штрафной удар по воротам "Леганес", который закончился взятием ворот в исполнении Джеффри Кондогбии. Сам украинец за нарушение получил желтую карточку.

Примечательно, что на 65 минуте Кравца изменили, и уже после этого "Леганес" отыгрался - 161.

Заметим, что другой украинец Андрей Лунин весь матч провел на скамейке запасных.

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Добавим также, клуб украинцев набрал 30 очков и занимает 12 строчку турнирной таблицы, "Валенсия" 9-я (33).

Источник: УНН
Теги: спорт, баскетбол
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