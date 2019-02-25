На Корсике пожары уничтожили более тысячи гектаров леса

КИЕВ. 25 февраля. УНН. В воскресенье 24 февраля пожарные французского острова Корсика, что в Средиземном море, боролись с лесными пожарами, раздуваемыми сильными ветрами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Local France.

Из-за сильного ветра огонь быстро распространялся, поэтому основными усилиями пожарных в первую очередь была борьба за локализацию пожаров. Местные власти отметили, что из-за этой тактики местные фермы и жилые дома были спасены от возгорания.

"Несмотря на неоднократные предостережения со стороны власти, сжигание стерни, которое вышло из-под контроля, вместе с очень сильными ветрами стало причиной пожаров", - отметил представитель местных властей Жерар Жавори.

Всего с огнем боролись около 170 служащих, часто на каменистой местности, куда ни добирались пожарные машины. Также в битве с огнем была задействована авиация.

Всего в результате пожаров было уничтожено около 1,3 тыс. га леса.

Как сообщал УНН, на юге Чили сгорели десятки домов из-за лесных пожаров, которые охватили сразу несколько регионов страны.

Напомним, сильные ветры раздули в феврале лесные пожары в Новой Зеландии. В результате стихийного бедствия около тысячи человек покинули свои дома.