Депутату Киевсовета объявили второе подозрение за земельные оборудки

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Депутату Киевсовета, экс-секретарю комиссии по земельным отношениям, должность которого занимал Сергей Крымчак, сообщено о подозрении в завладении шестью земельными участками и незаконном обогащении на 19,5 млн грн. Это уже второй эпизод с завладение землей в столице при вероятном участим экс-секретаря комиссии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"25 февраля 2019 года депутату Киевского городского совета, экс-секретарю земельной комиссии, сообщается о подозрении в завладении шестью земельными участками и незаконном обогащении на 19,5 млн грн. Действия должностного лица квалифицированы по ч.5 ст.191, ч.3 и ч .4 ст. 358, и ч.1 ст.368-2 Уголовного кодекса Украины. Также о подозрении сообщено его сообщнику (по ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, депутат Киевсовета, занимая должность секретаря земельной комиссии, и имея доступ к информации о наличии в столице свободной земли, "на протяжении 2008-2014 годов организовал схему завладения шестью земельными участками". Общая стоимость этих земель составляет более 2,5 млн грн.

Как выяснили детективы, к реализации коррупционной схемы чиновник привлек своего родственника. "Тот по поручению депутата искал лиц, на которых можно приватизировать земельные участки в Голосеевском районе города Киева, которые находились в коммунальной собственности", - добавили в НАБУ.

После того, как перечень таких лиц был готов, чиновник, как отмечается, "собственным письмом инициировал включение вопроса о выделении им земли в повестку дня комиссии". "Впоследствии, на сессии Киевсовета, инициатор вместе с другими депутатами голосовал за принятие соответствующего решения", - отметили в Бюро.

Сообщается, что в результате шесть земельных участков общей площадью 0,47 га выделено заранее определенным лицам, которые об этом даже не догадывались. В дальнейшем детективы установили, что вступление земли в собственность оформлялось по поддельным документам.

"Указанные факты - второй эпизод с завладением земельными участками в столице при вероятном участии экс-секретаря Комиссии, расследуют детективы НАБУ. Ранее, в сентябре 2017 года, чиновника уличили в завладении тремя участками в столице общей площадью 0,26 га. Восемь месяцев спустя детективы Национального бюро завершили расследование, а прокуроры САП направили обвинительный акт в суд. Сейчас дело слушается в Шевченковском районном суде города Киева", - указали в НАБУ.

Кроме того, детективы НАБУ установили, что в 2015-2016 годах "депутат Киевсовета приобрел в собственность и передал активы на общую сумму 19,5 млн грн, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами". "Часть этой суммы потрачена на приобретение внедорожника класса "люкс", который находится в пользовании депутата, остальные - инвестированы в корпоративные права и недвижимость, которые приносят прибыль подозреваемому экс-чиновнику Киевсовета", - сообщили в НАБУ.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в сентябре 2016 года.