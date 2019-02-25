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Пункты въезда-выезда на Донбассе 1 марта перейдут на весенний график работы

Пункты въезда-выезда на Донбассе 1 марта перейдут на весенний график работы

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Все контрольные пункты въезда-выезда в районе операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях переходят на весенний график работы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу командования операции Объединенных сил.

"Согласно распоряжению командующего объединенных сил, все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе операции Объединенных сил с 1 марта 2019 года переходят на график весеннего периода. Контрольно-проверочные мероприятия и пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30", говорится в сообщении командования ООС.

Напомним, украинца задержали во время его попытки перейти линию соприкосновения с временно оккупированной территории в районе населенного пункта Пески, проверяется информация о "причастности задержанного к вооруженным формированиям Российской Федерации".

Источник: УНН
Теги: Донбасс, ООС
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