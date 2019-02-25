В Черкасской области выиграно миллион гривен в лотерею

КИЕВ. 25 февраля. УНН. В городе Жашков Черкасской области куплено лотерейный билет "Лото-Забавы" с выигрышем в 1 млн грн. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.

Известно, что новоиспеченный богач приобрел свой билет №0053448 в магазине по адресу: ул. Давыденко, 1.

"Победитель стал 318-м счастливчиком на счетчике миллионеров "Лото-Забава" и шестым в этом году", - отметили в "М.С.Л.".

Богача приглашают присоединиться к "Клубу Миллионеров "М.С.Л." и принять участие в эксклюзивной подарочной программе "Два дня из жизни миллионера" для двух человек.

Как напомнили в "М.С.Л.", этим предложеним уже воспользовались миллионеры с Харьковской области - Оксана Сорокина и ее свекровь Надежда Андреевна. Гости получили призовой сертификат на 1000000 гривен из рук Анатолия Гнатюка в прямом эфире "Лото-Забава" и провели незабываемые выходные в столице в течение 8-9 декабря 2018 года.