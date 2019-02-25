В "Газпроме" освободили от должности сотрудников, которые были свидетелями в Стокгольме

КИЕВ. 25 февраля. УНН. ПАО "Газпром" сообщил об освобождении от должности двух заместителей председателя правления и начальника одного из департаментов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

"Александр Медведев освобожден от должности заместителя председателя правления. Он сосредоточится на деятельности Международного делового конгресса и на работе в футбольном клубе "Зенит", - говорится в сообщении.

Кроме того, от должности заместителя председателя правления освобожден Валерий Голубев.

Всеволод Черепанов освобожден от должности начальника Департамента 307. Как уточнили в компании, он продолжит работу на другой должности в группе "Газпром".

"Соответствующие решения о прекращении полномочий в качестве членов Правления ПАО "Газпром" будут приняты Советом директоров компании", - отметили в ПАО.

В то же время глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев отметил в Facebook, что Медведев и Голубев выступали свидетелями в Стокгольме.

"Медведев отвечал за Стокгольмский арбитраж. И был свидетелем в Стокгольме. Голубев отвечал за контракт на поставку газа "Нафтогаза". И был свидетелем в Стокгольме", - написал Коболев.

Он добавил, что глава правления "Газпрома" Алексей Миллер "дистанцировался от арбитража сразу после представления нами ("Нафтогазом" - ред.) встречного иска по транзиту".

Как сообщал УНН, Стокгольмский арбитраж 6 сентября 2018 года объединил в одно дело иски "Газпрома" к "Нафтогазу" и “Нафтогаза Украины”.

Напомним, по решению Стокгольмского арбитража, "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен оплатить 2,56 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".