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В Одесской области корью заболело десять сотрудников райотдела полиции

В Одесской области корью заболело десять сотрудников райотдела полиции

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Из-за кори карантин в отделении полиции Савранского района Одесской области продолжался два дня. У десяти сотрудников диагноз подтвердился. Об этом в комментарии УНН сообщил заместитель начальника-отдела коммуникаций Савранский РО национальной полиции Украины в Одесской области Светлана Белецкая.

"В отделении полиции Савранского района Одесской области карантин сняли 22 февраля, был он 20 и 21 февраля. Всего было зарегистрировано 19 больных, из них диагноз корь подтвердили у десяти человек", - сказала Белецкая.

По ее словам, по состоянию на утро 25 февраля на больничном из 19 человек остается девять, остальные выздоровели. Также из девяти, двое на стационарном лечении.

Белецкая отметила, что во время карантина участок работал.

"Это не тот объект, который можно закрыть полностью в дни карантина. Там круглосуточно дежурила следственно-оперативная группа, патрульная полиция. Конечно эти группы состояли из здоровых работников отдела", - рассказала Белецкая.

Напомним, количество больных корью в селе Шевченковское Килийского объединенной территориальной общины в Одесской области выросло до 78 человек.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, полиция, корь
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