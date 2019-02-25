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В прошлом году мужчины составили более 70% травмированных на производстве

В прошлом году мужчины составили более 70% травмированных на производстве

КИЕВ. 25 февраля. УНН. В Украине 72,9% травмированных на производстве в 2018 году составили мужчины. Такие данные представил Фонд социального страхования Украины, сообщает УНН.

По данным Фонда, в прошлом году было зарегистрировано 4,8 тыс. несчастных случаев на производстве, 3,5 тыс. пострадавших - мужчины. Женщины составляют 27,1% от всего количества пострадавших.

Отмечается, что причиной большинства несчастных случаев были организационные проблемы - они составили 66,8% от всех зарегистрированных причин. Это невыполнение требований инструкций по охране труда, игнорирование должностных обязанностей, нарушение правил безопасности технологического процесса.

В связи с психофизическими причинами произошло 20,9% несчастных случаев, а из-за технических причин - 12,3%.

Также известно, что самый высокий уровень травматизма наблюдался среди работников в возрасте от 50-59 лет. Общее количество рабочих старшего возраста составляет 26,3% от общего количества травмированных во время работы в 2018 году.

Как сообщал УНН, в прошлом году в Государственной службе по труду отмечали, что более трети смертельных несчастных случаев на производстве приходится на дорожно-транспортные происшествия.

Источник: УНН
Теги: производство, несчастный случай, Фонд социального страхования
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