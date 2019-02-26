Вместо аптеки - ресторан: сетевики вытесняют коммунальные аптеки с рынка

КИЕВ. 26 февраля. УНН. В Мелитополе по улице Героев Украины, 47-А, где ранее действовала коммунальная аптека, в скором времени построят ресторан. Об этом УНН сообщили в Мелитопольском горсовете.

"Ранее по этому адресу действовала аптека. Но она закрылась из-за высокой конкуренции со стороны сетевого бизнеса. Вскоре там будет ресторан. Стоимость аренды помещения - 30 тыс. грн в месяц. Деньги будут идти в местный бюджет", - отметили в горсовете.

Закрытие коммунальных аптек как следствие давления крупного бизнеса - привычная практика для Украины последних лет, говорит основатель Украинского медицинского экспертного сообщества Дмитрий Подтуркин.

"В коммунальных аптеках, как правило, продаются не дорогие лекарства - по отельным категориям заболеваний, по госпрограммам. То есть - работа есть, а денег за это практически нет.

Дополнительно действует такой фактор, как неэффективный менеджмент - одинокие аптеки сложно развивать. И производителю выгоднее работать с сетевыми аптеками. Со стороны последних, в настоящее время происходит настоящая монополизация аптечного рынка. Коммунальные аптеки не в силах выдержать конкуренцию с сетевиками", - объяснил он.

Монополизация аптечного рынка "бьет по карману" конечного потребителя, продолжил Подтуркин.

"Сетевые аптеки не могут похвастаться таким же количеством дешевых и не менее эффективных лекарств, как коммунальные", - отметил он.

Напомним, как писал УНН, противостоять экспансии сетевого аптечного бизнеса взялись народные депутаты. С этой целью в Раде был зарегистрирован законопроект №8591, предусматривающий ряд ограничений для сетевиков.

В частности, парламентарии предлагают полный запрет маркетинговых соглашений между аптекарями и производителями, вследствие действия который цены на лекарства необоснованно завышаются до 60%.

Также документ предусматривает возможность открытия не более 4 аптек одним собственником в рамках области, или 8 аптек – если они будут иметь лицензию на производство лекарств.