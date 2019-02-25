Умер известный украинский литературовед и писатель

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Сегодня на 63-м году жизни ушел из жизни известный Украинский литературовед, писатель, доктор филологических наук Леонид Ушкалов. Об этом сообщила доцент Харьковского национального педагогического университета им. Г. Сковороды Наталья Левченко, передает УНН.

"Сегодня трагический день, который погасил свет величественной Человека... Ушел от нас в другие миры доктор филологических наук, профессор, крупный ученый мирового уровня, педагог, коллега, руководящих моей кандидатской и докторской диссертаций, настоящий друг и наставник Леонид Владимирович Ушкалов...", - отметила она.

Леонид Ушкалов родился 5 ноября 1956 в Сумской области. Окончил филфак Харьковского государственного университета и работал преподавателем, а затем доцентом и профессором на кафедре украинской и мировой литературы Харьковского национального педагогического университета им. Григория Сковороды.

Является автором академических исследований по истории украинской литературы, философии и богословия, научно-популярных работ, детских книг. Составитель, переводчик, автор предисловий, примечаний и комментариев к многих изданий. Среди его книг: "Моя шевченковская энциклопедия: из опыта самопознания", "Сковорода, Шевченко, феминизм", "Григорий Сковорода. Букварь мира: книга для семейного чтения", "Украина и Европа: очерки по истории литературы и философии" и др.

Напомним, 19 января сатирик, фельетонист и участник телевизионных юмористических вечеров "Клуб веселых и находчивых" Семен Лившин скончался в США на 80-м году жизни.