Из-за несчастных случаев на производстве в прошлом году пострадали почти 5 тысяч человек

КИЕВ. 25 февраля. УНН. В прошлом году зарегистрировано 4 805 пострадавших в результате несчастных случаев на производстве. При этом, больше травмированных среди мужчин, чем среди женщин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины.

"В течение 2018 года Фондом социального страхования Украины зарегистрировано 4 805 пострадавших в результате несчастных случаев на производстве, среди которых 3 505 человек, или 72,9% составляют мужчины, 1300 человек, или 27,1% - женщины", - говорится в сообщении.

Среди причин производственных несчастных случаев по аналитическим данным в 2018 году преобладают организационные - они составляют 66,8% от всех зафиксированных, отметили в Фонде.

"В частности, речь идет о невыполнении требований инструкций по охране труда, невыполнение должностных обязанностей, нарушение правил безопасности движения, технологического процесса. Из-за психофизических причины произошло 20,9% несчастных случаев, из-за технических - 12,3%", - проинформировали в Фонде.

По его данным, самый высокий уровень травматизма наблюдается среди работников в возрасте от 50 до 59 лет: 1 262 человека, что составляет 26,3% от общего количества травмированных по Украине за прошлый год.

Напомним, в прошлом году на шахтах при авариях пострадало 15 работников.