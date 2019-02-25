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Вечерний Киев стал в пробках

Вечерний Киев стал в пробках

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Вечером понедельника наблюдаются серьезные заторы на центральных улицах Киева. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

В частности, серьезные пробки наблюдаются на ул. Крещатик - по данным сервиса задержка в движении составляет 10 минут. На бул. Тараса Шевченко придется стоять дольше - задержка составит 15 минут.

Кроме того, на ул. Сечевых Стрельцов придется задержаться на 11 минут, на Елены Телиги - 10 минут.

Также водителям следует учесть при выборе маршрута пробки на Воздухофлотском проспекте, ул. Новоконстантиновской, Леси Украинки, Леся Курбаса, Соборной, проспекте Победы, Броварском проспекте и др.

Также "стоит" мост Метро в направлении левого берега, движение по остальным мостам пока относительно свободно.

Напомним, по состоянию на 8:55 сегодня на дорогах Киева наблюдалось максимальное затруднение движения автомобилей.

Источник: УНН
Теги: Киев, автомобили, пробки
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