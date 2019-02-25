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В НСТУ сообщили, когда определятся с кандидатом от Украины на Евровидение

В НСТУ сообщили, когда определятся с кандидатом от Украины на Евровидение

КИЕВ. 25 февраля. УНН. НСТУ и команда исполнительницы MARUV не пришли к согласию относительно условий контракта, переговоры с последующим кандидатом, который будет представлять Украину на Евровидении, начнутся во вторник утром. Об этом сообщил председатель правления ПАО НСТУ Зураб Аласания на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Решение об исполнителе, который будет представлять Украину на Евровидении пока не принято. Переговоры с последующим кандидатом начнем утром”, — написал он.

Как сообщал УНН, MARUV не будет представлять Украину на Евровидении. Переговоры между НСТУ и командой исполнительницы MARUV принесли следующий результат: стороны к согласию не пришли, соглашение подписано не будет.

Напомним, накануне певице MARUV, которая победила в нацотборе на “Евровидение-2019”, дали сутки на ознакомление со всеми условиями контракта, в частности запретом гастролировать в РФ.

Источник: УНН
Теги: Украина, Евровидение
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