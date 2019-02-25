В Киеве арестовали подозреваемых в организации аферы с "акциями" Tesla

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Голосеевский районный суд Киева арестовал на 2 месяца двух человек, которые подозреваются в организации масштабной аферы по продаже ценных бумаг американской компании Tesla Motors Inc на 600 тысяч долларов. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева, передает УНН.

"По ходатайству прокуратуры города Киева Голосеевский районный суд столицы арестовал на 2 месяца двух человек, которые подозреваются в организации масштабной аферы по продаже ценных бумаг американской компании Tesla Motors Inc. Удовлетворив ходатайством прокурора суд одновременно установил подозреваемым залог в сумме 5 млн гривен для каждого", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, подозреваемые - супружеская пара из Одессы - создали интернет-сайт псевдопредставительства американской компании Tesla Motors Inc в Украине, а также два предприятия ООО "Тесла Групп Украина" и ООО "Насдак Груп Украина", через которые предлагали гражданам приобрести ценные бумаги этой американской корпорации. В действительности никаких сделок с ценными бумагами злоумышленники не совершали, лицензии на осуществление деятельности на фондовом рынке не было, а денежные средства, полученные от граждан, присваивали.

"На сегодняшний день в правоохранительные органы уже обратилось 20 граждан, пострадавших от этой аферы. По предварительным подсчетам, сумма нанесенного им ущерба достигает 600 тыс. долларов США", - отметили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что следователи продолжают искать пострадавших в результате мошеннических действий.

Напомним, в Киеве разоблачили группу мошенников, которые под видом американской компании Tesla Motors Inc завладевали средствами граждан.