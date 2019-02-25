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Спецслужбы РФ через "ВКонтакте" пытались повлиять на выборы в Украине

Спецслужбы РФ через "ВКонтакте" пытались повлиять на выборы в Украине

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КИЕВ. 25 февраля. УНН. В Сумской области блокировали попытку вмешательства спецслужб РФ в избирательный процесс в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Так, оперативники спецслужбы обнаружили в соцсети "ВКонтакте" фейковый аккаунт "Роман Н", с использованием которого администрировалась антиукраинская группа "Сумы - это Россия - Новороссия".

"Сотрудники СБ Украины установили, что этот аккаунт был создан с противоправным использованием персональных и контактных данных жителя Сумской области без его ведома. Авторизация страницы осуществлялась с использованием IP-адреса, принадлежащего ОАО "Национальные кабельные сети" (г. Москва, Российская Федерация)", - говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, с использованием фейкового аккаунта в региональных группах антиукраинского направления систематически распространялась искаженная и деструктивная информация для негативного информационного воздействия на правосознание пользователей украинского сегмента интернета накануне и во время избирательного процесса.

Напомним, спецслужбы РФ пытались через Facebook и Twitter повлиять на избирательные процессы в Украине.

Как сообщал УНН, в СБУ заявляли, что будут противодействовать вмешательству российских спецслужб в выборы в Украине из-за использования мессенджеров.

Источник: УНН
Теги: выборы, СБУ, Россия, Украина
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