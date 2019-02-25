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Суд продолжил избирать меру пресечения подозреваемому в госизмене Замане

Суд продолжил избирать меру пресечения подозреваемому в госизмене Замане

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Печерский районный суд после перерыва продолжил избирать меру пресечения подозреваемому в государственной измене бывшему руководителю Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковнику Владимиру Замане. Об этом заявил судья Печерского райсуда столицы Вячеслав Пидпалый, передает корреспондент УНН.

Судья появился в зале заседания с почти часовой задержкой. Так, объявив сегодня днем перерыв в заседании до 19:00, он начал заседание в 19.55.

В начале заседания защитник попросил приобщить к материалам дела справки о серьезных заболеваниях у подозреваемого, требующих ежедневного лечения.

Напомним, сегодня утром военной прокуратурой совместно с СБУ задержали за госизмену бывшего руководителя Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковника Владимира Заману.

Ему вручили подозрение на 80 листах.

В Печерский райсуд столицы от следователей военной прокуратуры поступило ходатайство об избрании меры пресечения задержанному по подозрению в госизмене руководителю Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковник Владимиру Замане.

В Печерском районном суде Киева начали избирать меру пресечения подозреваемому в государственной измене генерал-полковнику Владимиру Замане.

Источник: УНН
Теги: суд, Киев, мера пресечения
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