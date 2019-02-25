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Мужчина облил жену бензином и угрожал поджечь

Мужчина облил жену бензином и угрожал поджечь

ЛЬВОВ-КИЕВ. 25 февраля. УНН. Во Львовской области, в городе Новояворовск, 58-летний мужчина угрожал поджечь собственную жену. Об этом сообщили в отделе коммуникации областного управления полиции, передает УНН.

"В Яворовский отдел полиции около 8:45 поступило сообщение о семейном конфликте в одной из квартир на улице Львовской в городе Новояворовск... Полицейские прекратили правонарушение и предоставили женщине помощь. Установлено, что между супругами возник конфликт, в ходе которого 58-летний мужчина облил бензином 59-летнюю жену и угрожал ее поджечь", - говорится в сообщении.

По данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст.129 (угроза убийством) УК Украины. Санкция статьи предусматривает арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы до двух лет. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, во время ссоры мужчина вытолкнул свою жену из окна четвертого этажа дома.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, поджог
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