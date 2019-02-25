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В Луганской области задержали группу наркодельцов

В Луганской области задержали группу наркодельцов
Источник: Национальная полиция

КИЕВ. 25 февраля. УНН. В Северодонецке разоблачена группа лиц, которая занималась сбытом наркотических средств. Совместными действиями полиции, СБУ и прокуратуры наркодилеров задержали. Внутренняя безопасность НПУ проверяет возможную причастность к деятельности этой группы сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию.

Луганским управлением Департамента внутренней безопасности НПУ было установлено, что на территории Северодонецка действует преступная группа, которая распространяет наркотические средства. По материалам внутренней безопасности прокуратура Луганской области начала уголовное производство по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины.

Вместе с работниками СБУ, ГУНП области и прокуратуры оперативники УДВБ НПУ провели оперативные закупки у наркодельцов. Во время 17 санкционированных обысков по месту жительства злоумышленников и в их автомобилях правоохранители обнаружили и изъяли значительное количество опия ацетилированного, амфетамин, маковую солому, каннабис, метадон. Также изъято незарегистрированное оружие, патроны, мобильные телефоны, черновые записи и средства от сбыта наркотовара.

Бойцы подразделения КОРД задержали двух основных фигурантов группы. На основании ст.208 УПК Украины они помещены в изолятор временного содержания. Им уже объявлено подозрение.

Оперативники внутренней безопасности НПУ устанавливают возможную причастность к действиям разоблаченной группы наркоторговцев сотрудников полиции.

Напомним, на Луганщине разоблачили и задержли торговцев метадоном.

Источник: УНН
Теги: наркоторговля, Луганск и Луганская область
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