Под Киевом обстреляли авто

КИЕВ. 25 февраля. УНН. В субботу, 23 февраля, под Киевом машину обстреляли из пневматического оружия. Об этом журналисту УНН сообщил пресс-секретарь ГУ НП в области Николай Жукович.

"В субботу, 23 февраля, по автомобилю, который ехал на трассе перед Ирпенем, по словам водителя, из кустов (выстрелили и - ред.) попали в правое переднее стекло. Водитель после этого нажал на газ и уехал с места происшествия. Оказалось, что стреляли из пневматического оружия", - сказал Жукович.

По его словам, водитель где-то в районе Ворзеля позвонил своим представителям страховой компании, которые посоветовали ему обратиться по спецлинии "102".

"Наряд поехал на место, на которое указал водитель, но там уже никого не было. Сейчас правовой квалификации этому событию не дали. Пострадавших нет", - рассказал Жукович.

Напомним, в селе Стоянка Киево-Святошинского района, на одной из АЗС, произошла стрельба из-за поздравления с "советским праздником".